Meksička vojska kaže da narko karteli sve više koriste improvizovane bombe

Meksička vojska saopštila je danas da su narko karteli u toj zemlji povećali upotrebu improvizovanih eksplozivnih naprava (IED).

Posebno su u porastu bile bombe nošene dronovima, koje su bile nepoznate u Meksiku pre 2020. godine. Do sada je ove godine zabeleženo 260 takvih napada. Međutim, čak i taj broj je možda minimum, stanovnici nekih delova zapadne države Mičoakan kažu da su napadi dronova koji bacaju bombe skoro svakodnevna pojava. Do sad ove godine je pronađeno šest auto-bombi, što je za jednu više nego prethodne. Ukupno je u ovoj godini do sad pronađeno 566 improvizovanih