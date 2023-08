Putin: Zapad u Ukrajini započeo rat do istrebljenja

Dok neke zemlje propagiraju svoje isključive stavove, nastavljaju politiku kolonijalizma i imperijalizma, što je dovelo do situacije u Ukrajini, države BRIKS su protiv hegemonije i politike neokolonijalizma, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je, obraćajući se video-linkom na sesiji samita BRIKS u Johanesburgu, istakao da se taj savez na globalnoj areni plasirao kao autoritetna struktura čiji uticaj se na globalnoj areni povećava. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Putin je poručio da je „najpre uz podršku Zapada“ organizovan državni udar u toj zemlji, a onda je protiv ljudi koji to nisu podržali pokrenut žestok rat do istrebljenja koji je trajao osam godina. Mi smo odlučili da podržimo one koji se