Novo upozorenje Visoke temperature, mogući pljuskovi i grad

BEOGRAD: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura i lokalne pojave intenzivnih pljuskova sa grmljavinom do 29. avgusta.

Pljuskovi sa grmljavinom danas se očekuju na istoku, jugu i jugozapadu zemlje, a lokalno mogu biti intenzivniji uz količinu od 10 do 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, uz mogućnost pojave grada u zoni pljuskova. Period visokih temperatura trajaće do utorka 29. avgusta uz maksimalne vrednosti - danas od 32 do 35 stpena, a narednih dana i do 37 stepeni.