Ekološki aktivisti zbog zakona blokirali beogradski most Gazela

Savez ekoloških udruga Srbije (SEOS) ponovno blokira most Gazela u Beogradu, koji je dio međunarodnog autoputa. Na taj su se korak odlučili jer se ne slažu sa zakonom o planiranju i izgradnji, usvojenim prije mjesec dana. Smatraju da se njim otvara put za otimanje zemljišta, što bi moglo dovesti i do uništavanja okoliša. Nekoliko desetaka aktivista ekoloških udruženja blokadu je počelo u 14 sati i navode da će tu ostati sve do 22 sata. Zlatko Kokanović, predstavnik