Šok pred početak Ju-Es opena: Penzionisao se kontroverzni teniser (foto)

NEKOLIKO dana pred početak Ju-Es opena iznenađujuća vest zadesila je svet tenisa.

FOTO: Tanjug Nakon kratke i... Burne karijere dvadesetčetvorogodišnji švedski teniser Mikael Imer završio je karijeru. On je pre samo mesec dana suspendovan na 18 meseci zbog toga što je propustio tri doping testiranja van takmičenja za 12 meseci. On se oglasio na društvenim mrežama: Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.