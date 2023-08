Mikael Imer odlučio da se penzioniše

Švedski teniser Mikael Imer je odlučio da se penzioniše nakon što je suspendovan na čak 18 meseci.

Naime, on je posle tri turnira odbio doping testiranja, pa je zato bio kažnjen. Ipak, on je sada u 24. godini života odlučio da se povuče iz tenisa. „Narode, odlučio sam da se povučem iz profesionalnog tenisa. Hvala vam na neverovatnim uspomenama! Kakva vožnja je to bila! Želim svojim kolegama sve najbolje u daljim takmičenjima“, naveo je on u poruci. Hey guys I’ve decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s