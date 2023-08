Rusija i Ukrajina: Jevgenij Prigožin poginuo u padu aviona, potvrđeno genetskom analizom

BBC News pre 1 sat

Genetska analiza pronađenih tela potvrdila je da je šef Vagnera Jevgenij Prigožin poginuo u padu aviona u sredu, rekli su ruski zvaničnici.

Istražni komitet saopštio je da je potvrđen identitet svih deset osoba i da se podudara sa spiskom putnika na letu.

Prigožinov privatni avion srušio se severozapadno od Moskve 25. avgusta, a svi putnici su nastradali.

Zvanični Kremlj demantovao je spekulacije da je odgovoran za pad.

Istražni komitet naveo je da se nastavlja istražni postupak.

„Završeno je molekularno-genetsko testiranje.

„Prema rezultatima, potvrđen je identitet svih deset poginulih i on odgovara spisku putnika", navedeno je u saopštenju.

Među žrtvama je nekoliko visokih funkcionera Vagnera, ruske paravojne grupe plaćenika koju je uspostavio Prigožin, a koja je bila uključena u vojne operacije u Ukrajini, Siriji i delovima Afrike.

Među njima bio je i Dmitri Utkin, koji je predvodio vojne operacije Vagnera.

Tvrdnje da je Kremlj naredio da se ubije Prigožin su „potpuna laž", rekao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina za BBC.

Prigožin, nekada Putinov saradnik, predvodio je u junu oružanu pobunu plaćenika u Rusiji.

Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika, za BBC je rekao da je „mnogo spekulacija oko pada aviona i tragične smrti putnika".

„Sa Zapada, naravno, ove spekulacije dolaze iz određenog ugla. Sve je to potpuna laž.

„Kada govorimo o ovom slučaju, treba da se vodimo samo činjenicama, a trenutno ih nemamo mnogo i trebalo bi da nam ih razjasni zvanična istraga koja je u toku", rekao je Peskov.

Reuters Nadležne službe odnose tela sa mesta na kojem je pao avion

Pojedini zapadni mediji, pa i posmatrači i analitičari, ali i neki ruski izvori bliski Vagneru, uprli su prstom u Kremlj i ruskog predsednika Vladimira Putina da stoje iza ovog slučaja.

U četvrtak, dan posle pada aviona, prvi put je slučaj komentarisao i ruski predsednik Vladimir Putin, govoreći o Prigožinu u prošlom vremenu.

„Koliko je meni poznato, Prigožin se tek u sredu vratio iz Afrike, gde se prethodno sastao sa pojedinim zvaničnim licima", rekao je Putin u televizijskom obraćanju.

Izjavio je saučešće porodicama poginulih, dodajući da je Jevgenij Prigožin bio „talentovan biznismen".

Rekao je da će istražitelji ispitati uzroke nesreće, dodajući da će za to biti potrebno vreme.

Šta kažu na Zapadu?

Zapadne zemlje, pre svega Velika Britanija i SAD, veruju da je Prigožin mrtav, ali su uzdržane.

„Postoji velika verovatnoća da je Prigožin poginuo u padu aviona u sredu u blizini Moskve, ali još nema definitivnog dokaza" da je bio u avionu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

Dodaju da je poznato da je Prigožin do sada preduzimao „rigorozne mere bezbednosti".

Iz američkog Pentagona takođe su saopštili da je Prigožin „verovatno poginuo" prilikom pada aviona, kao i da za sada nema informacija o tome da je letelica pogođena projektilom.

O padu aviona

Odmah posle vesti o padu aviona, na Telegram kanalima bliskim Vagneru pojavile su se nezvanične informacije da je među poginulima i Prigožin.

U letelici je bilo sedam putnika i tri člana posade.

Srušila se na letu od Moskve do Sankt Peterburga, a ruske vazduhoplovne službe su saopštile da su svi u avionu poginuli.

Prema izveštajima, uz Prigožina na spisku putnika bilo je i ime Dmitrija Utkina, desne ruke vođe Vagnera.

Avion je uočen nešto ranije tokom dana u blizini Moskve na visini od 8.800 metara.

Leteo je od Moskve do Sankt Peterburga.

Pobunjenik

Šezdesetdvogodišnji šef ruske plaćeničke grupe Vagner predvodio je pobunu krajem juna, pomerajući trupe iz Ukrajine, kada je zauzeo grad Rostov na Donu, na jugu Rusije, preteći da će krenuti ka Moskvi.

Potez je usledio posle višemesečnih napetosti sa ruskom vojnom komandom oko sukoba u Ukrajini.

Zastoj je rešen sporazumom koji je Vagnerovim trupama omogućeno da pređu u Belorusiju ili da se pridruže ruskoj vojsci.

Prigožin je pristao da se preseli u Belorusiju, ali je očigledno mogao da se kreće slobodno, imajući u vidu da je viđen u Rusiji, a navodno i u Africi.

Od kratkotrajne pobune koja je trajala samo 24 sata krajem juna, Prigožin se nije pojavljivao u javnosti.

Početkom nedelje je objavio video obraćanje, za koji se tvrdi da je snimljeno negde u Africi, i poručio da će Vagner „doneti sreću i pravdu afričkim narodima".

Plaćenička Grupa Vagner osnovana je 2014. i bila je veoma aktivna u ratu u Ukrajini do pobune.

Pogledajte video o toj pobuni:

Sve verzije i nagađanja

Odmah posle pada aviona u vlasništvu vojne kompanije Vagner, pojavilo se više verzija, odnosno nagađanja o tome šta je uzrok.

Pavel Aksenov, novinar BBC ruskog servisa, navodi da se na internetu najpopularnije: eksplozija u avionu i protivvazdušna raketa ispaljena sa zemlje, kao i da gotovo niko ne pominje kvar aviona i grešku pilota.

Nadležni organi su odmah posle nesreće saopštili da ispituju sve okolnosti, kao što su ljudski faktor, tehnički kvar ili spoljni uticaj, što je standardna procedura kada je reč o avionskim nesrećama.

Verzije eksplozivne naprave ili pogotka sa zemlje su podelili mnogi na društvenim mrežama, a i američki Njujork tajms je, pozivajući se na neimenovani zapadni izvor, objavio da je avion oboren sistemom protivvazdušne odbrane, ne iznoseći detalje.

Odmah posle vesti o padu aviona, Siva zona (Gray Zone), jedan od telegram kanala bliskih Vagneru, objavila je da su „Prigožinovo ubistvo počinili izdajnici Rusije".

Na istom kanalu javljeno je i da su avion oborile snage vazdušne odbrane u Tverskom regionu, severno od Moskve.

Ovoj verziji naklonjeni su i u Velikoj Britaniji, tvrdeći da iza svega stoji Kremlj i ruska obaveštajna agencija FSB, naslednica KGB-a, lojalna Putinu.

Ser Džon Soers, bivši šef britanske tajne službe MI6, smatra da je „velika verovatnoća da Vladimir Putin stoji iza ovog slučaja".

„Nikada ne možete biti potpuno sigurni sa zemljama kao što je Rusija, ali sve indicije ukazuju na činjenicu da je Putin ovo izveo - ponovo je potvrdio njegovu kontrolu", rekao je on za emisiju Danas na BBC Radiju 4.

Soers kaže da je verovatno da je postojala naprava „koja je iznenada srušila avion i ubila sve u njemu".

Pogledajte snimak pada aviona:

Razlog zbog kojeg se avion srušio još nije poznat, a niko nije pružio čvrste dokaze za bilo od pomenutih verzija, koje imaju argumente za i protiv, piše Pavel Aksenov.

Čak i ako se izuzmu kvar opreme, vremenski uslovi, greške u kontroli i održavanju, ostavljajući samo spoljne uticaje (odnosno, svaki uticaj na avion, kao što su granatiranje, namerno oštećenje, bombu u avionu i slično), i u tom slučaju bi moglo doći do mnogo verzija.

Pojedine komentare iz Rusije da je Ukrajina kriva za ceo slučaj, odbacio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

„Mi nismo umešani u ovu situaciju, to je sigurno. Mislim da su svi svesni ko je umešan", rekao je on novinarima u Kijevu.

Putin: 'Prigožin je pravio greške, ali nećemo zaboraviti ulogu Vagnera u Ukrajini'

Putin je o Prigožinu govorio dva dana posle nesreće.

„Poznajem ga od početka 1990-ih, imao je komplikovanu sudbinu, pravio je ozbiljne greške, ali je nastojao da postigne neophodne rezultate, kako za sebe, tako i u zajedničke ciljeve, kao što je činio poslednjih meseci.

„Nećemo zaboraviti njegovu ulogu u Ukrajini", dodao je ruski predsednik u televizijskom obraćanju.

AFP Putin i Prigožin snimljeni u Sank Peterburgu septembra 2010. godine

Putin je često tvrdio da je prisustvo neonacista u Ukrajini opravdanje ruske invaziju na susednu zemlju, što je kasnije mnogo puta opovrgnuto.

„Prvi podaci ukazuju da su radnici kompanije Vagner bili u avionu.

„Želeo bih da napomenem da su to ljudi koji značajno doprineli našoj zajedničkoj borbe protiv neonacističkog režima u Ukrajini - pamtimo i nećemo zaboraviti", rekao je Putin.

U danu kada se srušio avion na čijem je spisku putnika bio i Jevgenij Prigožin, sa mesta komandanta ruskih vazdušno-kosmičkih snaga i zamenika komandanta ruskih jedinica u Ukrajini smenjen je general Sergej Surovokin.

Za njega se ranije govorilo da je bio u dobrim odnosima sa Prigožinom, a šef Vagnera je u oštrim kritikama ruskog vojnog vrha i strategije ratovanja u Ukrajini uvek izostavljao Surovikina i apostrofirao ga kao generala koji zna svoj posao.

Više o Surovikinu pročitajte u posebnom tekstu.

Poštovaoci Prigožina, u sredu uveče su ispred doskorašnjeg sedišta privatne vojne kompanije Vagner u Sankt Peterburgu palili sveće.

Sankt Peterburg je rodni grad Prigožina, kao i ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Ne znam šta da kažem. Izgubili smo našeg komandanta, izgubili smo dva naša komandanta.

„Imamo i druge koje ćemo slediti i nastavićemo da radimo po Vagnerovim pravilima", izjavio je jedan od članova grupe Vagner za agenciju Rojters, misleći na Prigožina i njegovu desnu ruku Dmitrija Utkina.

ANTON MATROSOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ljudi odaju počast poginulim pripadnicima Vagnera u Sankt Peterburgu

REUTERS/Anastasia Barashkova Muškarac u vojnoj uniformi ispred ivšeg sedišta Vagnera u Sankt Peterburgu

REUTERS/Maxim Shemetov Žena odaje počast Vagnerovcima u Moskvi

Reuters Poštovaoci Prigožina mu odaju počast na improvizovanom mestu u Moskvi

Ko je još bio u avionu?

Reuters Fotografije Utkina i Prigožina na improvizovanom mestu u Moskvi gde im poštovaoci odaju počast

Pored Prigožina i njegove desne ruke Dimitrija Utkina, u avionu je bilo još nekoliko putnika, saopštili su ruski zvaničnici.

Šta znamo o njima:

Valerij Čekalov

Jedan od Prigožinovih najbližih prijatelja, Čekalov je bio sa liderom Vagnera od 2000-ih, prema ruskim posmatraču Giorgiju Revišviliju.

Bio je zadužen za Vagnerovu logistiku i za ugovore o snabdevanju hranom za vojsku, kao i prekomorskim projektima poput geoloških istraživanja, proizvodnje nafte i poljoprivrede.

Bio je povezan sa Evropolisom, kompanijom koja je sklopila unosan naftni posao sa Sirijom, plaćala Vagnerove borce i nabavljala oružje, prema istraživačkoj grupi Ol ajs on Vagner (All Eyes on Wagner).

Čekalov je bio pod američkim sankcijama.

Jevgenij Makarjan

Bivši okružni policajac Makarjan pridružio se Vagneru u martu 2016, prema istraživačkom sajtu Dosije centar.

Borio se za grupu plaćenika u Siriji, a njegovo kodno ime bilo je „Makar".

Sergej Propustin

Vagnerov borac od 2015. godine, Propustin je koristio kodno ime „Kedr" i borio se u drugom čečenskom ratu, kaže Revišvili.

Dosije centar navodi da je bio pripadnik jedinice zadužene za lično obezbeđenje Prigožina.

Aleksandar Totmin

Poznat i kao „Tot", Totmin je često na Instagramu objavljivao fotografije koje su pokazivale njegov raskalašni način života, tvrdi novinar Majkl Di Vajs.

Nikolaj Matusejev

Dosije centar nije uspeo da pronađe osobu sa tim imenom na ruskim spiskovima, ali postoji „Nikolaj Matusevič" koji se borio sa Vagnerom od 2017.

Više pročitajte u posebnom tekstu.

O avionu koji se srušio

Privatni avion koji se srušio je model Embraer Legasi 600, kompanije čije je sedište u Brazilu.

Embraer Legasi 600 je počeo da se koristi 2002. godine, a do sada je proizvedeno oko 300 aviona.

Model prati dobra bezbednosna istorija - imao je samo jednu nesreću u više od 20 godina korišćenja, prema sajtu Internešenel avijeješn HK.

Uzrok te jedine nesreće do sada, 2006 godine, tokom leta aviona iz fabrike Embraer u Brazilu u SAD, bio je ljudski faktor, a ne mehanički kvar, navodi sajt.

Proizvodnja je prekinuta 2020.

Embraer je saopštio da je upoznat sa padom aviona Legasi 600 u Rusiji, ali kompanija nije imala više informacija o incidentu.

Pogledajte fotografije sa lica mesta:

Poslednjih nekoliko meseci, Prigožin je više puta leteo avionom između Moskve i Sankt Peterburga, što su zabeležili lokalni mediji u Belorusiji, gde bi grupa Vagner trebalo da je smeštena.

Na pojedinim ruskim Telegram kanalima govori se i o drugom avionu koji je nešto ranije poleteo iz Moskve, uputivši se ka Sankt Peterburgu, a u kojem je mogao da bude vođa Vagnera.

Trag letelice gubi se kod moskovskog aerodroma Ostafjevo.

Ove informacije BBC još ne može da potvrdi.

'Prigožin bio mrtvac koji hoda'

Analiza Frenka Gardnera, BBC dopisnik za bezbednost

„Mrtvac koji hoda" - tako su poznavaoci Rusije opisivali vođu paravojske Vagner Jevgenija Prigožina otkako je poveo pobunu protiv Moskve krajem juna.

Prva reakcija predsednika Putina na ovaj izazov ruskim vojnim vlastima bio je vatren: nazvao ga je izdajom i nožem u leđa u video poruci 24. juna.

Činjenica da je na brzinu sklopljen dogovor predvideo da Prigožin ostane na slobodi i potom se pojavljuje u Belorusiji, Sankt Peterburgu, a ove nedelje i negde u Africi, nije značila da je i bezbedan.

„Osveta je jelo koje Putin voli kada se servira hladno", rekao je direktor CIA Vilijem Berns.

Ništa od ovoga, naravno, nije dokaz da su Prigožin i njegova pretnja bili zaista mete.

Ali imajući u vidu sve okolnosti, jasno je da će karakterisanje njegove smrti, ako se potvrdi, kao nesreće, izazvati mnogo sumnje.

Pogledajte video o Jevgeniju Prigožinu:

