Danas i sutra vrelo, od utorka osveženje

Novi Sad – Danas i sutra očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni.

U utorak će doći do značajne promene vremena uz naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U temperatura biti niža za do 10 stepeni. Tako će jutarnja temperatura biti 19,a dnevna oko 28 stepeni. I u sredu promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 15, maksimalna 25 stepeni. Od srede do petka povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, a za vikend suvo sa dužim sunčanim intervalima.