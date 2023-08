Izdržite još sutra "pakao", pa stiže osveženje

Sedmica pred nama biće mnogo prijatnija, uz dosta kiše.

U ponedeljak još sunčano i veoma toplo, uz minimalan 21 i maksimalnih 36 stepeni. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni. U utorak značajna promena vremena uz naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti od 20 do 30 stepeni. U sredu je moguća slabija kiša, a temperatura će se kretati od 15 do 26 stepeni. U četvrtak su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 15 do 25 stepeni.