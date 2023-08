Luka Dončić uz Džordana još 6 godina: Najbolji ikada ne odustaje od Slovenca

Slovenački košarkaš je produžio saradnju sa Džordan brendom

Košarkaški reprezentativac Slovenije Luka Dončić je prema navodima produžio sa Džordan brendom do 2029. godine. On je nedavno otkrio svoje personalizovane patike i to drugu seriju i ostaće lice brenda najboljeg košarkaša svih vremena. Dončić je u ligu ušao 2018. godine, a već 2019. je potpisao sa brendom odeće i obuće, nakon prve, fantastično odigrane, sezone za tim Dalasa. Luka je nedavno potipsao ugovor do 2027. godine sa Dalasom prema kome će zaraditi preo 200