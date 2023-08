Lančani sudar kod Geneksa, karambol na putu: Saobraćaj u zastoju, delovi 4 auta rasuti po drumu, žena se drži za glavu (video)

Lančani sudar dogodio se danas tokom prepodnevnih časova na deonici auto-puta kroz Beograd, kod Geneksa.

Nekoliko slupanih automobila stajali su jedan do drugog, dok je jedna žena, najverovatnije učesnica u udesu, sedela na trotoaru i držala se za glavu. Kako se saznaje, ekipa policije i Hitne pomoći stigli su na lice mesta gde pružaju pomoć povređenima. Još uvek nema tačnih informacija o povređenima. Uskoro opširnije... Kurir.rs/Pink Kurir