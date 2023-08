Novosadska policija uhapsila je D. A. (20) iz Novog Sada zbog šest teških krađa i dva pokušaja teške krađe.

Sumnja se da je on provalio u šest ugostiteljskih objekata i da je iz njih ukrao novac. Takođe, on je nasilno ušao u još dva lokala iz kojih ništa nije ukrao. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.