Vučić: Važno da u Srbiji postoje kompanije koje mogu brzo da izgrade most

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da mu je važno da u Srbiji postoje kompanije koje mogu brzo da izgrade most, kao ovaj u Petrovcu na Mlavi, „koji nije remek delo, ali pokazuje slabosti i dobre strane, kada rešimo sebe da menjamo“.

On je, obilazeći završne radove u Petrovcu na Mlavi, rekao da to što je most zavoren i nije korišćen mesecima, pokazivalo je nebrigu i nepostojanje želje da se problemi odmah reše. „Kada smo čuli koliki je problem zatvoreni most, odmah sam rekao da most mora hitno da se uradi i došli smo i uradili za tri meseca. Iz toga sam naučio dve stvari, da imamo kompanije koje su u stanju da podignu mostove izuzetnom brzinom, kvalitetne, čvrste i sigurne“, rekao je Vučić.