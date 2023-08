"Prvo i poslednje za danas": Predsednik Vučić seo s radnicima da popije pivo (foto)

"Prvo (i poslednje za danas🫣) jutarnje pivo sa radnicima u Petrovcu na Mlavi", objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu Budućnost Srbije posle jutrošnje posete Petrovcu na Mlavi.

On je u tom mestu na istoku Srbije obišao završne radove na mostu preko reke Mlave, obratio se građanima, popričao sa njima, a potom seo i sa radnicima, s kojima se prethodno pozdravio, da popije i po jedno pivo. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Gde je pivo, tu je i meze, pa su jutro proveli u kraćem razgovoru. Prethodno je u Petrovcu na Mlavi rekao i sledeće: "Hvala vam na divnom dočeku. Odlično odrađen posao za