Šapić: Na Slaviji rušeno po zakonu

Beograd Podržavam odluke prethodne gradske uprave da taj deo Slavije bude iskorišćenm u tu svrhu, rekao je gradonačelnik Beograda

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je rušenje objekata na Slaviji "zakonski čisto", navodeći da je to odluka prošle gradske uprave koju on podržava. "To je proces koji je počeo pre mene, ali podržavam da se te udžerice na Slaviji očiste. To blok nasilje na Slaviji će ulepšati taj deo grada. Sada kada je to počišćeno, taj deo izgleda bolje i lepše", rekao je Šapić za RTS. Doda je da on nije učestvovao u tome, ali podržava odluke prethodne gradske