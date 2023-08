Zapadni Balkan u EU do 2030. Realnost ili lepa želja

Politika Od februara 2022. godine mi smo u potpuno drugom kontekstu i u tom smislu pitanje proširenja je sada postalo ne samo političko-tehničko pitanje, nego mnogo važnije, šire pitanje, kaže potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Duško Lopandić

Ako će se po nečemu pamtiti ovogodišnji Strateški forum na Bledu, onda je to pre svega po poruci predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela da Evropska unija i Zapadni Balkan do 2030. godine treba da budu spremni za proširenje. Uz ocenu da je vreme da se EU uhvati u koštac sa proširenjem, Mišel je dodao i da je to realan, ali ambiciozan plan: “Vreme je da se bavimo proširenjem, treba da zemlje Zapadnog Balkana nazovemo budućim članicama”, istakao je Mišel na