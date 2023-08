Kiša i pljuskovi, popodne prestanak padavina

Danas će nam povremeno biti potrebni kišobrani. Prognoziraju se mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu zemlje. Posle podne prestanak padavina.

Biće svežije, dva do tri stepena niža temperatura nego juče. Najviša dnevna do 29 stepeni. U Beogradu se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak, a popodne postepeno razvedravanje. Temperatura oko 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim periodima i uz postepeni porast temperature. Uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak biće samo ponegde u petak i ponedeljak. Za vikend pretežno sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena.