Pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji i iz pravca Bugarske

Na putevima u Srbiji, u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i iz pravca iz Bugarske i ka Severnoj Makedoniji, intenzitet saobraćaja je jak, a na deonicama na kojima je saobraćaj zbog radova usporen očekuje se formiranje kolona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 05.15, putnička vozila čekaju 20 minuta na izlazu iz zemlje na Preševu. Za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se čeka između 30 minuta i sat vremena. Zbog smene turista, tokom dana očekuju se gužbe na pojedinim graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.