Za vikend stiže zahlađenje: Prodor hladnog fronta donosi kišu sa grmljavinama, evo kada će se vratiti letnji dani

Današnji dan doneće smenu sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne u jugozapadnim predelima može biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C. Vikend pred nama biće sunčan i pravi letnji. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C. Drugog dana vikenda iz centralne Evrope i sa područja Alpa očekuje se prodor hladnog fronta. On će u nedelju pred kraj dana stići prvo do Vojvodine, a tokom večeri i noći i do ostalih predela Srbije i doneti zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni,