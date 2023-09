Kakvo nas vreme očekuje u septembru: RHMZ objavio dugoročnu prognozu

Republički hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu vremensku prognozu za septembar.

Kako se vidi na grafikonu objavljenom na sajtu RHMZ, najniže dnevne temperature će se kretati od 13 do 19 stepeni, a najviše dnevne u intervalima od 24 do 31 stepena. Krajem meseca očekuje se pad temperature. Kiše će biti, što je karakteristično za to doba godine, a prognozirana količina padavina, prema najavi RHMZ, u Beogradu je 64 mm, u Kragujevcu 72 mm, na Zlatiboru čak 92 mm. U narednih pet dana u Srbiji će biti pretežno toplo, s temperaturama od 16 do 31