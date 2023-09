Danas u Srbiji do 30 stepeni: RHMZ najavljuje novo naoblačenje i pljuskove s grmljavinom! Evo kako će biti za vikend

Na severu i istoku Srbije danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje samo u jugozapadnim i južnim krajevima.

Ujutru se očekuje mestimično kratkotrajna magla. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša od 26 do 30 stepeni. Prognoza za naredna tri dana Subota Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Nedelja Veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 32