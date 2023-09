Ko je Hrvat koji čeka Đokovića u Njujorku? Srbiju je jednom šokirao, a Novaka ostavio bez finala iako nikad nisu igrali!

Sledeći rival Novaka Đokovića u Njujorku biće Borna Gojo. Do sada se nisu sastali, ali nas je Hrvat koštao jednog finala...

Sledeći rival Novaka Đokovića u Njujorku biće Borna Gojo. Do sada se nisu sastali, ali nas je Hrvat koštao jednog finala... Novak Đoković žestoko se mučio, pa je pobedio Lasla Đerea u trećem kolu US opena posle minusa od dva seta. Protivnik u polufinalu biće mu Borna Gojo (25, Hrvatska). On je eliminisao Jiržija Veselog (Češka) sa 6:4, 6:3, 6:2. Izbacio je tenisera koji ima vođstvo od 2:0 u međusobnom skoru sa Noletom. Za razliku od njega, biće ovo prvi okršaj njih