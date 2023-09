FOTO: Uništen natpis na ulazu u Suboticu sa imenom grada na mađarskom jeziku

Tokom noći vandali su uništili svetleći natpis na mađarskom sa imenom grada Subotice, koji se nalazi na ulazu u ovaj grad, saopštio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor.

On je na svom Fejsbuk profilu naveo da je to "poruka upućena predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću", ističući i da ih "posledice ovog čina više bole". "Vandalizmu se mora stati na put bez obzira od koga dolazi. Nadam se da predsednik Vučić razume njemu upućenu poruku počinilaca i da njegov odgovor neće izostati", naveo je Pastor. On je poručio da će učiniti sve da natpisi Subotice ponovo sijaju, kao i da počinioce sustigne zaslužena kazna. "A mi, sa naše strane,