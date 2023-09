Pritvor osumnjičenom da je pretukao devojku i držao je zatvorenu

Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, sud je odredio pritvor do 30 dana N.G. (41) iz Bariča, osumnjičenom da je 36. godišnju devojku iz Zemuna, držao zatvorenu u svojoj kući i tom prilikom joj naneo teške telesne povrede opasne po život.

Tužilaštvo je nakon saslušanja osumnjičenog predložilo sudu da mu odredi pritvor do 30 dana, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. On je osumnjičen za krivična dela protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda opasna po život. Sumnja se da je on devojku, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, držao zatvorenu u kući od 24. do 28. avgusta. Kako Tanjug saznaje, devojka je primljena u bolnicu u teškom stanju i izvađena joj je slezina. Policiju su pozvali zaposleni u