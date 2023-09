Prijatno vreme u Srbiji: Danas sunčano i toplo, maksimalno do 32 stepena: Poznato i kada stiže zahlađenje

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom, istočnih pravaca.

Najniža temperatura kretaće se od 9 do 17 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Samo će ujutro po kotlinama na jugozapadu Srbije i na Pešterskoj visoravni biti kratkotrajne magle. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, najviša oko 31 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 29 do 33