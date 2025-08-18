BLOG Protesti na više lokacija u Beogradu, ali i širom Srbije: "Gde smo ono stali?"

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova najavili su za večeras proteste na više lokacija u Beogradu, ali i širom Srbije, uz poruku "Gde smo ono stali?".

U Beogradu će se građani od 19 časova i 30 minuta okupljati kod Poljoprivrednog fakulteta, a od 20 časova kod Vukovog spomenika i kružnog toka kod Opštine Novi Beograd. Što se tiče lokacija van Beograda, građani će se od 19 časova okupljati u Požegi, Valjevu, Boru, a pola sata kasnije u Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu, Kragujevcu. Od 20 časova građani će se okupljati u Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Srbobranu, Inđiji, a 30 minuta posle toga u Obrenovcu.