Snimci za „srpski Nirnberg“

Radar pre 22 minuta  |  Janko Baljak
Snimci za „srpski Nirnberg“

Kada je istina o torturi u američkim logorima isplivala u javnost, ključni dokazi na sudskim procesima bile su fotografije i snimci koji su pripadnici oružanih snaga sadistički beležili za lične potrebe. Ovi dani ostavili su na desetine amaterskih snimaka po kojima ćemo pamtiti mračno vreme u kome živimo

Kako je neko ironično primetio, ovo su „Dani Bejruta“ u Srbiji pred predstojeći EXPO. Brutalnost odnarođene policije koja se potpuno stavila na stranu mafijaškog režima preplavila je društvene mreže. Ove „jeseni koja je stigla pre vremena“, ispostavilo se da je hiljade kamera na telefonima jedino sredstvo samoodbrane koje nam je na ulici preostalo. Tako je moguće da za samo nekoliko sati cela Srbija sazna da se taj i taj manijak u uniformi, koji nekoga krvnički
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Od „vatrometa“ do tišine: Gde su nestali čuvari SNS prostorija tokom protesta u Novom Sadu?

Danas pre 3 dana
350 saniteta Hitne pomoći, 10 medicinskih helikoptera…Kada budete videli šta smo sve mogli da kupimo za novac izdvojen za EXPO…

350 saniteta Hitne pomoći, 10 medicinskih helikoptera…Kada budete videli šta smo sve mogli da kupimo za novac izdvojen za EXPO pobesnećete

Nova pre 7 dana
Jedna od najvećih svetskih sila dolazi na expo 2027: Vučić: Imaćemo najveći broj zemalja učesnica

Jedna od najvećih svetskih sila dolazi na expo 2027: Vučić: Imaćemo najveći broj zemalja učesnica

Kurir pre 10 dana
Vučić: Japan potvrdio učešće na EXPO 2027, najveći broj zemalja učesnica

Vučić: Japan potvrdio učešće na EXPO 2027, najveći broj zemalja učesnica

Euronews pre 10 dana
SRCE: Zaštititi Park prijateljstva od skrnavljenja, zbog EXPO planirana urbanistička agresija

SRCE: Zaštititi Park prijateljstva od skrnavljenja, zbog EXPO planirana urbanistička agresija

Beta pre 10 dana
SRCE: Zaštititi Park prijateljstva od skrnavljenja, zbog EXPO planirana urbanistička agresija

SRCE: Zaštititi Park prijateljstva od skrnavljenja, zbog EXPO planirana urbanistička agresija

Radio sto plus pre 10 dana
Vujović: Vučić gura Srbiju u NATO kako bi nastavio da krade izbore; Vučić: Niko nije ni pomenuo NATO

Vujović: Vučić gura Srbiju u NATO kako bi nastavio da krade izbore; Vučić: Niko nije ni pomenuo NATO

Radio 021 pre 12 dana

Ključne reči

BejrutEXPO

Društvo, najnovije vesti »

Park iz doba Đuke

Park iz doba Đuke

Radar pre 22 minuta
Snimci za „srpski Nirnberg“

Snimci za „srpski Nirnberg“

Radar pre 22 minuta
UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protest „Gde smo ono stali?“: Novopazarci blokirali magistralu ka Crnoj Gori, žandarmerija potisnula…

UŽIVO (VIDEO, FOTO) Protest „Gde smo ono stali?“: Novopazarci blokirali magistralu ka Crnoj Gori, žandarmerija potisnula građane iz Cvijićeve nakon razbijanja prostorija SNS

Danas pre 27 minuta
Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se ne dozvoljava da ga vidi

Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se ne dozvoljava da ga vidi

Danas pre 27 minuta
'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

'Gde smo ono stali': Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

BBC News pre 7 minuta