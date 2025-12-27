Saobraćajci zaustavili nasilnog vozača, sa skoro dva promila alkohola u krvi

Danas pre 3 sata  |  Beta
Saobraćajna policija danas je presretačem zaustavila pedesetčetvorogodišnjeg vozača, koji je „pežoom 206“ za dva minuta pretekao ukupno šest vozila preko uzdužne neisprekidane linije, čineći prekršaj nasilničke vožnje, a zatim se na državnom putu Beograd – Čačak kretao brzinom od 107 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje brzine 60. U saopštenju policije se navodi da je onda tokom alkotestiranja utvrđeno da je vozio sa skoro dva promila alkohola u
Čačak

Danas pre 3 sata
