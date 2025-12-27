Mediji: Pomor ribe na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva

U meandrima Zapadne Morave kod industrijskog dela Kraljeva danas je uočen veliki broj uginulih riba, koje plutaju rekom ili su nanete na obalu reke.

Blic je preneo objavu Instagram stranice „kraljevouzivo“, na čijim slikama i snimcima se mogu videti posledice ekološkog incidenta. „Ima primeraka od pet-šest kilograma, pa i do 20 kilograma težine. Danas su viđeni lovočuvari u čamcima u prisustvu policije, kako sakupljaju uginulu ribu“, navodi se u objavi na društvenim mrežama.