(Foto) Jezivi prizori sa Zapadne Morave: Isplivali šarani i somovi od po 20 kila, ne zna se uzrok velikog pomora

Veliki broj uginulih riba primećen je na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva Među mrtvim ribama nalaze se kapitalni primerci soma i šarana težine do 20 kilograma Jezive scene sa Zapadne Morave uznemirile su javnost - u meandrima reke kod industrijskog dela Kraljeva danas je zabeležen veliki broj uginulih riba, među njima i kapitalni primerci soma i šarana teški i do 20 kilograma, dok građani na društvenim mrežama apeluje na nadležne da hitno utvrde uzrok ovog ekološkog