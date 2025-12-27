(Foto) Jezivi prizori sa Zapadne Morave: Isplivali šarani i somovi od po 20 kila, ne zna se uzrok velikog pomora

Blic pre 4 sati
(Foto) Jezivi prizori sa Zapadne Morave: Isplivali šarani i somovi od po 20 kila, ne zna se uzrok velikog pomora
Veliki broj uginulih riba primećen je na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva Među mrtvim ribama nalaze se kapitalni primerci soma i šarana težine do 20 kilograma Jezive scene sa Zapadne Morave uznemirile su javnost - u meandrima reke kod industrijskog dela Kraljeva danas je zabeležen veliki broj uginulih riba, među njima i kapitalni primerci soma i šarana teški i do 20 kilograma, dok građani na društvenim mrežama apeluje na nadležne da hitno utvrde uzrok ovog ekološkog
Mediji: Pomor ribe na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva

Danas pre 2 sata
MoravaKraljevo

Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

Beta pre 12 minuta
Očevi, majke i sinovi na merama

Radar pre 51 minuta
Vremeplov: Đukanovićev režim uhapsio sve poslanike DF-a

RTV pre 42 minuta
Neki mufljuzi ne mogu ni da prdnu, a da ne ispuste ruski gas

Radar pre 51 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 52 minuta