Jedna osoba privedena u Parku Ušće, građani pokušali da prođu kroz kordon

N1 Info pre 18 minuta  |  N1 Beograd
Jedna osoba je privedena u Parku Ušće pošto je grupa građana došla do ulaska na gradilište gde je planirana izgradnja akvarijuma.

Ulazak na ograđeno gradilište čuva kordon policije. Kako je javio reporterk N1, tek pošto su studenti sa kamiona poručili da je sa govorima gotovo jedan deo građana se zaputio ka ulasku u gradilište i pokušao da prođe kroz kordon policije. Brzo su reagovali i redari skupa koji su se postavili između gradova i policije. Svedoci incidenta su reporteru N1 preneli da je muškarac koji je priveden prišao kordonu i tražio da ga puste da prođe kroz park, što su policajci
N1 Info pre 18 minuta
