Protest na Ušću: Policija svuda, jedna osoba privedena

Građani su se skupili u parku Ušće, na protestu „Park prijateljstva, ne investitora”, zbog izgradnje akvarijuma na tom mestu. Oko parka su prisutne jake snage policije, a jedna osoba je privedena

Bulevar Nikole Tesle blokiran je za saobraćaj, a policajci su raspoređeni na svakih metar i okružuju čitav prostor u parku koji je ograđen zbog izvođenja radova, javljaju reporteri N1. Studenti u blokadi pozvali su ranije građane i aktivista na protest kod beogradskog parka Ušće, zbog najavljene izgradnje javnog akvarijuma na tom mestu. Pitanje je kako će proći ovaj, ako se zna da je prethodni protest kod Ušća završen – sa brutalnim napadima policije i batinaša.