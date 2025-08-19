‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

BBC News pre 1 sat

EPA Ulice Beograda 18. avgusta

Sukobi policije i demonstranata, zapaljena i demolirana sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, suzavac, topovski udari i pucanj iz pištolja - to je slika sa gradskih ulica širom Srbije poslednjih sedam dana.

Iako mirnije, u ponedeljak uveče došlo je do incidenata na protestima studenata i njihovih pristalica pod nazivom „Gde smo ono stali?" u Beogradu.

Još jedno sedište Srpske napredne stranke demolirano je u centru Beogradu, u Cvijićevoj ulici, posle čega se Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, pojavio ispred prostorija partije.

„Oni to rade jer su nemoćni.

„Mi ćemo nastaviti da se borimo, a i vi nastavite da se borite i radite za Srbiju", poručio je Vučić ispred razbijenog sedišta SNS-a.

Žandarmerija je bacila suzavac i potisnula demonstrante koji su se ubrzo razišli.

Skupovi se održani i u Požegi, Valjevu, Boru, Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu i Kragujevcu.

Uglavnom su prošli mirno.

Studenti i građani Novog Pazara blokirali su u ponedeljak magistralni put ka Crnoj Gori, u znak solidarnosti sa demonstrantima širom Srbije.

Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi.

Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za smrt 16 ljudi i raspisivanje izbora.

Poslednji nasilni talas protesta počeo je 10. avgusta u Vrbasu, gradu na severu Srbije.

Zbog incidenata koji su tada izazvali maskirani ljudi, dva dana kasnije organizovani su protesti u tom gradu, ali i Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu.

Sukobile su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), njihovi protivnici i policija.

EPA Protest u Beogradu 18. avgusta

EPA

BBC/Jakov Ponjavić Protest kod Vukovog spomenika u centru Beograda 18. avgusta

BBC/Milica Jeremić Protest u Zemunu 18. avgusta

Protesti su nastavljeni i 13. avgusta u Novom Sadu.

Tada su pristalice SNS, naoružane motkama i palicama, bacale baklje i pirotehnička sredstva na demonstrante u Novom Sadu.

Jedan pripadnik vojske ispalio je pucanj u vazduh iz pištolja, potvrdio je general-potpukovnik Đuro Jovanić, direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA).

Istovremeno, protesti su se širili na Beograd i druge gradove.

Sledećeg dana, 14. avgusta, demonstranti u Novom Sadu demolirali su kancelarije vladajuće stranke - prozori su razbijeni, nameštaj izbačen, a ulazi išarani farbom.

Policija je upotrebila suzavac i rasterala okupljene.

Potom se 15. avgusta u Beogradu žandarmerija sukobila sa demonstrantima.

U Valjevu su protesti bili nasilniji.

Desetak policajaca je tokom nasilnih demonstracija pendrecima i čizmama udaralo mladića koji je ležao na ulici, o čemu svedoče brojni snimci.

Sledećeg dana usledio je protest 'Valjevo zove'.

Okupljeni su došli iz različitih gradova Srbije 16. avgusta, kako bi pružili podršku pretučenim demonstrantima protekle nedelje.

Pred kraj protesta, grupa maskiranih demonstranata demolirala je prostorije Srpske napredne stranke, gradsku upravu i zgradu tužilaštva u Valjevu, a policija je rasterala okupljene suzavcem.

