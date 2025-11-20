Svetski dan deteta: Cilj je da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama

Svako dete ima prava na život, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu U Srbiji, prema procenama za 2024. godinu, deca čine 17,4% populacije Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Ovaj dan obeležava se od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci