Svetski dan deteta: Cilj je da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama

Blic pre 1 sat
Svetski dan deteta: Cilj je da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama
Svako dete ima prava na život, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu U Srbiji, prema procenama za 2024. godinu, deca čine 17,4% populacije Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Ovaj dan obeležava se od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci
