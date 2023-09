Krv je i dalje potrebna u velikim količinama: Evo gde možete da je donirate danas i budete nečiji heroj

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18 do 65 godina

Dobrovoljni davaoci krv danas mogu da daju na dva mesta u Srbiji, u Bogatiću i u Koceljevoj. U Bogatiću možete dati krv u centru sela Glušci u autobusu od 9 do 14 časova. a u Koceljevoj u Planinarskom domu "Lipove vode" na Ceru i PSD "Cer" od 9.30 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18 do 65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju,