US Open: Novak Đoković osvojio 24. Grand Slam naslov

Jedan od najboljih tenisera svijeta svih vremena je na najbolji način obilježio povratak na vrh ATP liste, s kojeg je izgurao Španca Carlosa Alcaraza.

Najuspješniji teniser svih vremena, 36-godišnji Srbin Novak Đoković, osvojio je svoj 24. Grand Slam naslov pobijedivši u finalu US Opena Rusa Danjila Medvjedeva sa 6:3, 7:6 (5), 6:3 i tako se po broju pojedinačnih Grand Slam trofeja izjednačio s Australkom Margaret Court. Đoković je u svom desetom finalu u New Yorku stigao do četvrtog trofeja (prethodno je slavio 2011, 2015. i 2018.) i postao najstariji pobjednik posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni u Open eri