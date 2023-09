Voštinić pušten na kućno lečenje, traži da policija i tužilaštvo objasne šta se desilo

Voštinić je danas za televiziju N1 rekao da je "dobro duhom" i dodao da su povrede uglavnom sve sanirane, ali da će oporavak trajati četiri do šest nedelja, nakon čega sledi rehabilitacija.

Govoreći o samom incidentu, Voštinić je naveo da je vrlo važno da tužilaštvo i policija objasne građanima šta se tačno desilo.

"Ja imam sopstvenu verziju koja nije nimalo prijatna. I ako bih iznosio svaki detalj, mogao bih da ugrozim istragu. Zato bih se uzdržao od toga", rekao je on.

Pozdravlja vas sve @PredragVostinic. Telo mu je skršeno, ali volja nesalomiva! pic.twitter.com/nwNrOLmNrj— Biljana Lukić (@BiljanaLuki) September 11, 2023

Naveo je da je kroz Kraljevo propisno vozio svoj bicikl koji je bio osvetljen, kada je čuo "besno sviranje", nakon čega je izguran sa kolovoza.

"Kada sam došao na prvo proširenje, stao sam, i uočio da se vraćaju po mene na kružnom toku... Zapanjen sam da je neko skoro pa bez kočenja, to će utvrditi tužilaštvo, udario me bočno u biciklu. Tako sam ja doživeo taj slučaj. Voleo bih da neko ko je imao kamere i pristupa kamerama dođe do istine", kazao je Voštinić.

Komentarišući mogućnost političkog motiva u tom incidentu, ocenio je da je to veoma teško dokazivo i u javnom prostoru, kao i na sudu, ali dodao da ne želi da to odbaci kao mogućnost.