Evo kako je otkriven tunel ispod podgoričkog suda: Iskopan je iz iznajmljenog stana, a vodio je pravo do depoa u kom se nalazilo 9 tona droge (foto)

Filmska priča u Crnoj Gori. Otkrivanje tunela koji je vodio od iznajmljenog stana do depoa Višeg suda u Podgorici otvorilo je mnoga pitanja. Bekstvo ili krađa – oprečne izjave o cilju prokopavanja tunela. Mediji prenose da je tunel otkrila promaja.

Nakon informacije da je obijen depo podgoričkog Višeg suda, stigla je još šokantnija – otkriven je tunel prokopan ispod zgrade suda. Od depoa Višeg suda u Podgorici do iznajmljenog stana u Njegoševoj ulici – to je dužina misterioznog tunela. A u depou suda, prema navodima medija, nalazilo se: devet tona droge, 400 komada oružja, municija, eksplozivi i spisi. Iako je Podgorica premrežena podzemnim tunelima, izvršioci su da bi došli do prostorija suda morali da