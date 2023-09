Šon Pen želeo da pretopi svoje Oskare u metke za "pucanje na Ruse"

Američki glumac Šon Pen je poklonio jednu od svojih statueta Oskara ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom tokom posete Kijevu 2022. godine sa idejom da se statua "pretopi u metke" i iskoristi za odbranu od ruske invazije.

On je objasnio da je, nakon odluke Američke akademije za film da ne dozvoli Zelenskom da govori na ceremoniji dodele Oskara 2022. godine, odlučio da Zelenskom pokloni statuu Oskara. - Pomislio sam, pa, dođavola s tim... Daću ih Ukrajini . One se mogu istopiti u metke kojima mogu pucati na Ruse - rekao je on u intervjuu za časopis "Variety". Pen je u svojoj karijeri osvojio dva Oskara, oba u kategoriji najboljeg glumca, 2003. za "Mističnu reku" i 2008. za film