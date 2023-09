Vučić: Da sam izgovorio to što je rekao Kurti, visio bih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga je zabrinulo to što niko nije ni primetio šta je sve premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti govorio u Briselu.

“Prave se naivni na zapadu da ne vide šta je tačno Kurti rekao. Da sam ja izgovorio to što je on izgovorio visio bih i u Berlinu i Briselu i Vašingtonu, ali to su dvostruki standardi”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Nišu. Vučić je rekao da nikome nije jasno kakve “igre igra” premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti u Briselu ali da je jasno da je cilj svega toga da izbegne formiranje Zajednica srpskih opština. “On igra neke čudne