Danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, do 28 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom.Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom. kiše ili kratkotrajnih pljuskova ujutro i pre podne biće na jugu i istoku, a od sredine dana mestimično i u ostalim predelima.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 25 do 28 stepeni. U zapadnoj Srbiji promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni. U narednom periodu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo, u