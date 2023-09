Njega su braća izbola u kolima, pa htela da podmetnu nesreću! Radio sezonske poslove, ubijen na brutalan način

U Trsteniku je došlo do kafanske svađe u kojoj je ubijen S.S. (41) iz Trstenika.

U Trsteniku je došlo do kafanske svađe u kojoj je ubijen S.S. (41) iz Trstenika. U petak uveče je u kafanskoj tuči ispred jednog ugostiteljskog objekta u mestu Rudno kod Kraljeva ubijen S.S. (41) iz Trstenika. On je radio sezonske poslove širom Srbije i sumnja se da je poznavao p et osumnjičenih muškaraca koji su uhapšeni. "Još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno oko čega se Saša S. posvađao sa poznanicima. Sukob je izbio između njega i braće. Međutim, delovalo je u