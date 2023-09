Vučić u rezidenciji ambasadora izrazio saučešće Maroku, saučešće i Libiji zbog katastrofalnih poplava

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je i lično u rezidenciji ambasadora Kraljevine Maroko Mohameda Amina Belhaža, još jednom izrazio saučešće narodu ove prijateljske države i porodicama poginulih koji su stradali u nedavnom razornom zemljotresu.

"Zamolio sam ambasadora Belhaža da prenese kralju Muhamedu VI poruku solidarnosti naših građana i države Srbije sa Marokom, uveren da će ova velika zemlja izađi još jača iz tragedije koja je zadesila", naveo je Vučić uz fotografiju susreta na instagram nalogu buducnostsrbijeav. U razornom zemljotresu koji je pogodio nedavno Maroko poginulo je gotovo 3.000 ljudi, a povređeno više od 5.500 osoba.