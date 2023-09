Meloni i Fon der Lajen na Lampeduzi pozivaju Evropljane na solidarnost

Beta pre 2 sata

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvale su danas na ostrvu Lampeduzi evropske partnere da pomognu Italiji u upravljanju migracionim tokovima iz severne Afrike i da prihvate deo migranata koji su prešli Sredozemno more. "Ovde je u pitanju budućnost koju Evropa za sebe želi jer budućnost Evrope zavisi od njene sposobnosti da se suoči sa velikim izazovima", rekla je Đorđa Meloni pred novinarima na italiijanskom ostrvu gde svakog leta stižu desetine hiljada migranata, a samo u jednom danu ove nedelje ih je stiglo više od 7.000, prenela je agencija AFP. Predsednica Evropske komisije je rekla da je "neregularna imigracija evropski izazov na koji je potreban evropski odgovor". Ona je apelovala na "države članice da dočekaju" dobrovoljno migrante koji stignu do Italije. Meloni zamera evropskim partnerima nedostatak solidarnosti prema Italiji koja je od početka godine na svoju teritoriju primila skoro 130.000 migranata. Fon der Lajen i Meloni su danas posetile prihvatni centar, a potom i luku na Lampeduzi, gde su usidrene desetine improvizovanih čamaca na koje se ukrcavaju migranti na putu ka Evropi. Agencja AP piše s Lampeduze da je predsednica Evropske komisije obećala je brz povratak "neregularnih" migranata i suzbijanje "brutalnog posla" krijumčarenja migranata.Tenzije su porasle na tom ostrvu koje je bliže Tunisu nego italijanskom kopnu, a stanovnici uznemireni zbog stalnog priliva migranata koji tuda već decenijama pokušavaju da stignu do Evrope. "Mi ćemo odlučiti ko će i pod kojim okolnostima doći u Evropsku uniju. Ne šverceri", izjavila je Fon der Lajen. {image2} Premijerka Meloni je obećalla strože mere i tražila "pomorsku blokadu severne Afrike" da bi se sprečilo putovanje migranata brodovima krijumčara. Ali Fon der Lajen nije pomenula takvu meru u okviru svog plana od 10 tačaka za suzbijanje krijumčarenja ljudi. Plan predviđa više novca za Tunis kao deo dogovora sa EU o blokiranju odlazaka u zamenu za pomoć, pomoć Italiji da ubrza obradu zahteva za azil i uspostavljanje "humanitarnih koridora u zemljama porekla" da bi se obeshrabrili ilegalna putovanja. Ona je takođe obećala podršku Granične agencije EU Fronteks obezbeđivanju "brzog povratka u zemlju porekla" onih migranata ;koji ne ispunjavaju uslove da ostanu u EU. Fon der Lajen je takođe pozvala zemlje EU da prihvate "dobrovoljne transfere" - što je čest izvor nesloge, i da EU šalje stručnjake da pomognu u upravljanju i registrovanju velikog broja migranata koji stižu u Italiju. Televizija je orikazala kako Meloni razgovara sa iznervuranim ostrvljanima i rekla im da njena vlada radi na "snažnom odgovoru", uključujući 50 miliona evra za pomoć ostrvu. {image3} Migranti su takođe iznervirani zbog dugog čekanja da budu prebačeni na kopno. TV snimci su u subotu pokazali kako stotine jure ka kapiji dok ih policija zadržava štitovima. Neki od migranata su preskakali ogradu migrantskog centra. Kriza dovodi u pitanje jedinstvo unutar EU, kao i krajnje desničarsku vladu Italije, ukazuje AP. Vicepremijer Mateo Salvini, šef populističke, desničarske Lige, osporio je efikasnost sporazuma EU i Tunisa. On je u nedelju na godišnjem mitingu svoje Lige u severnoj Italiji ugostio liderku francuske desnice Marin le Pen. Le Pen se u govoru obrušila na "one lidere koji ne shvataju da postoje znaci uzbune i opasnosti od masovnog dolaska migranata na Lampeduzu", za šta je rekla da stvara "nevolje za stanovništvo kada lideri ne preduzmu mere odmah da se suoči sa ovim ogromnim izazovom". Ove godine je Tunis zamenio Libiju kao glavnu polaznu tačku za migrante na opasnom morskom putovanju ka Italiji, što je i stvorilo krizu za Lampeduzu koja ima jedva nešto više od 6.000 stalnih stanovnika. Broj migranata koji su krenuli na opasno pomorsko putovanje u Italiju skoro se udvostručio u odnosu na prošlu godinu i dostiže rekordan broj iz 2016. godine kada je većina putovala iz Libije, zaključuje AP.

(Beta, 09.17.2023)