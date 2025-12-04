‘Putinomobil bez kočnica i volana juri autoputem’

BBC News pre 19 minuta | Stiv Rozenberg - BBC, Rusija

Reuters Vladimir Putin, predsednik Rusije

Šta nam najnovija runda diplomatskih razgovora o Ukrajini govori o raspoloženju i namerama ruskog predsednika Vladimira Putina?

Za početak, da nije spreman da potpiše mirovni sporazum. Barem ne sada.

A svakako ne sporazum (ili sporazume) koji su na stolu.

„Još ije pronađena kompromisna verzija“, prokomentarisao je Jurij Ušakov, pomoćnik Putina za spoljnu politiku posle pet sati razgovora u Moskvi u kojima su učestvovali ruski predsednik, američki izaslanik Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa, Džared Kušner.

Nepostojanje kompromisa nije pravo iznenađenje, s obzirom na beskompromisne komentare lidera Kremlja poslednjih dana.

U raznim izjavama osudio je ukrajinsko rukovodstvo kao „lopovsku huntu“, optužio evropske lidere da pokušavaju da sabotiraju mirovne napore i insistirao da Rusija ima inicijativu na frontu.

U nekoliko navrata, ruska televizija je nedavno prikazala Putina u vojnoj uniformi, kako proučava mape linije fronta i govori o vojnim dobicima, od kojih su mnoge Ukrajina i međunarodni posmatrači negirali.

Posle skoro četiri godine invazije Rusije na Ukrajinu, uprkos velikim gubicima koje je Moskva pretrpela na bojnom polju i šteti po nacionalnu ekonomiju, Putin deluje uveren da dobija ovaj rat i da sada nije trenutak za prestanak.

Bar je to ono u šta bi želeo da Zapad veruje: da sada više ništa ne može da ga spreči da ostvari njegove ciljeve.

Već sam rekao da me Vladimir Putin u mnogo čemu podseća na automobil bez kočnica, bez volana i bez rikverca; vozilo koje juri punom brzinom niz autoput.

Skoro četiri godine posle potpune invazije na Ukrajinu, još uvek nema znakova da će se „Putinmobil“ isključiti, vratiti ili zaustaviti.

On svakako želi da njegovi protivnici misle da ga ništa ili niko ne može naterati da promeni pravac: ni evropski lideri, ni Trampova administracija, ni predsednik Zelenski.

Ali automobilima je potrebno gorivo (stalno snabdevanje).

A, da bi se vodio rat, zemljama je potreban novac (stalno snabdevanje).

Za sada, uprkos međunarodnim sankcijama, ruska vlada je i dalje u mogućnosti da finansira „specijalnu vojnu operaciju“ - kako naziva rat protiv Ukrajine.

Ali ekonomski pritisci rastu: prihodi od nafte i gasa opadaju, budžetski deficit raste.

Čak i Putin priznaje da postoje problemi, misleći na „neravnoteže“ u ekonomiji.

„U nekoliko sektora, proizvodnja ne samo da nije porasla ove godine, već je zapravo opala“, rekao je Putin ove nedelje.

„Da li smo zadovoljni takvim trendovima? Ne.“

Velika nepoznanica: u kom trenutku, ako uopšte, ekonomske brige će početi da utiču na proračune Kremlja na bojnom polju?

