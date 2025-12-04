Kineski predsednik: Podržavamo sve napore u cilju postizanja mira u Ukrajini

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Kineski predsednik: Podržavamo sve napore u cilju postizanja mira u Ukrajini

Peking podržava sve napore usmerene na postizanje mira u Ukrajini i nada se da će strane doći do pravednog mirovnog sporazuma, rekao je predsednik Kine Si Đinping.

„Što se tiče ukrajinske krize, Kina podržava sve napore usmerene na postizanje mira i nada se da će strane postići mirovni sporazum – pravedan, dugoročan, obavezujući i prihvatljiv za sve“, rekao je Si posle sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Pekingu. Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u utorak sa izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom. Razgovor, koji je trajao oko pet sati, je bio konstruktivan, veoma
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaPekingKinaRusijaFrancuskavestisvetŠi Đinping

