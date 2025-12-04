Ukrajinski komandant: Naše trupe drže severni deo Pokrovska

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Ukrajinski komandant: Naše trupe drže severni deo Pokrovska

Ukrajinske trupe drže svoje položaje u severnom delu Pokrovska na istoku Ukrajine, rekao je danas vrhovni vojni komandant Kijeva Oleksandr Sirski.

Sirski je u objavi na Fejsbuku rekao da je poseban fokus na organizovanju dodatnih logističkih ruta, blagovremenoj medicinskoj evakuaciji i suprotstavljanju ruskim dronovima i artiljeriji, preneo je Rojters. "Bitka se nastavlja. Ukrajinske jedinice nastavljaju da drže severni deo Pokrovska", napisao je Sirski. Portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov juče je rekao da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku. "Situacija u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uništen ruski MiG-29 na Krimu: Ludačka akcija ukrajinskih "Duhova" (video)

Uništen ruski MiG-29 na Krimu: Ludačka akcija ukrajinskih "Duhova" (video)

Pravda pre 40 minuta
Objavljen snimak – "Duhovi" GUR-a pogodili ruski "mig 29" na Krimu; Dip stejt: Rusi napreduju u Vovčansku

Objavljen snimak – "Duhovi" GUR-a pogodili ruski "mig 29" na Krimu; Dip stejt: Rusi napreduju u Vovčansku

RTS pre 4 minuta
Dip stejt tvrdi: Rusi napreduju u Vovčansku

Dip stejt tvrdi: Rusi napreduju u Vovčansku

Večernje novosti pre 15 minuta
Uživo brutalna ruska odmazda nakon napada na Moskvu grunuli bombe na Odesu i Herson, jezivi snimci

Uživo brutalna ruska odmazda nakon napada na Moskvu grunuli bombe na Odesu i Herson, jezivi snimci

Alo pre 1 sat
(Mapa) Krvave borbe za istok: Ovaj grad je pod opsadom, Rusi prodiru, nedeljama niko nije izašao iz njega (video)

(Mapa) Krvave borbe za istok: Ovaj grad je pod opsadom, Rusi prodiru, nedeljama niko nije izašao iz njega (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Medvedev kipti od besa zbog plana EU: "Neprijatelji Rusije bi mogli da plate u naturi!" Najavio posledice ako se bude…

Medvedev kipti od besa zbog plana EU: "Neprijatelji Rusije bi mogli da plate u naturi!" Najavio posledice ako se bude koristila zamrznuta ruska imovina

Blic pre 1 sat
(Mapa) Krvava borba za istok: Ovaj ukrajinski grad je sad opkoljen sa skoro svih strana: Nedeljama ljudi ne mogu da uđu, ni da…

(Mapa) Krvava borba za istok: Ovaj ukrajinski grad je sad opkoljen sa skoro svih strana: Nedeljama ljudi ne mogu da uđu, ni da izađu iz njega

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaFacebookRojtersFejsbukKijevRat u Ukrajinipokrovsk

Svet, najnovije vesti »

Putin i Modi otpočeli neformalan sastanak /video/

Putin i Modi otpočeli neformalan sastanak /video/

Sputnik pre 4 minuta
Modi na ruskom pozdravio Putinovu posetu Indiji: Odnosi dve zemlje izdržali test vremena

Modi na ruskom pozdravio Putinovu posetu Indiji: Odnosi dve zemlje izdržali test vremena

Sputnik pre 39 minuta
Uništen ruski MiG-29 na Krimu: Ludačka akcija ukrajinskih "Duhova" (video)

Uništen ruski MiG-29 na Krimu: Ludačka akcija ukrajinskih "Duhova" (video)

Pravda pre 40 minuta
Putin „moralno odgovoran“ za smrt žene u Britaniji, zaključila istraga

Putin „moralno odgovoran“ za smrt žene u Britaniji, zaključila istraga

Nova pre 30 minuta
Pokušaj napada na Zelenskog? Vojni dronovi presreli rutu predsedničkog aviona

Pokušaj napada na Zelenskog? Vojni dronovi presreli rutu predsedničkog aviona

Nova pre 10 minuta