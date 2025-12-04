Ukrajinski komandant: Naše trupe drže severni deo Pokrovska

Ukrajinske trupe drže svoje položaje u severnom delu Pokrovska na istoku Ukrajine, rekao je danas vrhovni vojni komandant Kijeva Oleksandr Sirski.

Sirski je u objavi na Fejsbuku rekao da je poseban fokus na organizovanju dodatnih logističkih ruta, blagovremenoj medicinskoj evakuaciji i suprotstavljanju ruskim dronovima i artiljeriji, preneo je Rojters. "Bitka se nastavlja. Ukrajinske jedinice nastavljaju da drže severni deo Pokrovska", napisao je Sirski. Portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov juče je rekao da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku. "Situacija u