Modi na ruskom pozdravio Putinovu posetu Indiji, u toku je neforamalni sastanak

Sputnik pre 36 minuta
Modi na ruskom pozdravio Putinovu posetu Indiji, u toku je neforamalni sastanak

Ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi započeli su neformalni sastanak u rezidenciji indijskog premijera u Nju Delhiju.

Kako je saopštila pres služba ruskog predsednika, sastanak je neformalne prirode — svi zvanični protokolarni događaji državne posete počeće tek sutra. Ipak, kako je naglasio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, ovaj razgovor se može smatrati ključnim događajem putovanja, jer se upravo tokom ovih neformalnih sastanaka razmatraju najvažnija i najosetljivija pitanja. Indijski premijer Narendra Modi je podelio objavu na ruskom jeziku o poseti Putina, rekavši da
Kremlj o Putinovoj poseti: Indija je naš privilegovani strateški partner

Vesti online pre 52 minuta
Putin u Nju Delhiju: Indija i Rusija rade u sopstvenom interesu

RTS pre 1 sat
Putin otvoreno zapretio Ukrajincima: Zauzećemo silom ceo Donbas, ako se vaša vojska ne povuče

Kurir pre 1 sat
Putinu prekipelo, ozbiljno zapretio Ukrajini! "Napustite Donbas ili ćemo ga uzeti sami - milom ili silom"

Alo pre 1 sat
Putin u Nju Delhiju: Indija i Rusija rade u sopstvenom interesu

RTV pre 1 sat
Putin u Nju Delhiju: Energetska saradnja Rusije i Indije jača uprkos pritiscima

Euronews pre 1 sat
"Ovo je naše, milom ili silom": Nova brutalna pretnja Putina Ukrajini

Alo pre 2 sata
CNN analizira zašto je trajni mir u Ukrajini daleko van domašaja

Danas pre 7 minuta
Kijev optužio Moskvu da šalje ukrajinsku decu u kampove za prevaspitavanje u Severnoj Koreji

Danas pre 7 minuta
Putin: Rusija i Tramp žele okončanje sukoba u Ukrajini, Kijev mora da shvati jedno...

Sputnik pre 11 minuta
Kijev optužio Moskvu da ukrajinsku decu drži u „kampovima za prevaspitavanje“ u Belorusiji, Rusiji i Severnoj Koreji

Nedeljnik pre 2 minuta
"Rat je stigao čak dovde" Konflikt u Ukrajini se širi, misteriozne eksplozije odzvanjaju 5.000 km od Kijeva! "Ovo je…

Blic pre 12 minuta