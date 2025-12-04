Putin i Modi započeli neformalne razgovore u Delhiju: Najavljuju "istorijske" sporazume

Ruski predsednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi započeli su danas neformalne razgovore u Delhiju, na početku dvodnevne posete ruskog lidera Indiji.

Prema saopštenju pres-službe Kremlja, dvojica lidera stigla su u rezidenciju premijera u zajedničkoj koloni vozila, a razgovor je odmah počeo u formatu "jedan na jedan". Kako prenose RIA Novosti, sastanak je opisan kao potpuno privatan. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov izjavio je da će lideri razgovarati o "najosetljivijim i najvažnijim pitanjima" koja se tiču bilateralnih odnosa i međunarodne agende, dodajući da se "upravo na ovakvim susretima kreira politika".