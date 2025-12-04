Putin napustio Rusiju i brutalno zapretio Ukrajini: "Donbas ćemo osvojiti milom ili silom"

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Putin napustio Rusiju i brutalno zapretio Ukrajini: "Donbas ćemo osvojiti milom ili silom"

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je u velikom intervjuu za " India Today" govorio o uslovima za kraj rata u Ukrajini.

On se nalazi u dvodnevnoj službenoj poseti Indiji kod premijera Indije Narendra Modija. Ruski predsednik smatra da je NATO pakt pretnja i Evropi i Rusiji. Objasnio je da je Alijansa ugrozila bezbednost Rusije, a otkrio je i kakvi su planovi Moskve po pitanju određenih teritorija u Ukrajini, pre svega Donbasa. "Ruska Federacija će silom zauzeti ceo ukrajinski region Donbas, ako se ne povuče ukrajinska vojska", zapretio je ruski predsednik. Potom je komentarisao i
Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaIndijaRusija

